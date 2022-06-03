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Giriş Tarihi: 3.6.2022 11:43

Altın gaspçıları adliyeye sevk edildi! 10 milyonluk altını eritirken yakalanmışlardı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Altın gaspçıları adliyeye sevk edildi! 10 milyonluk altını eritirken yakalanmışlardı

İstanbul Kapalıçarşı’da toptancılık yapan esnafın aracını takip edip önünü kesen eli silahlı iki kişi araçta bulunan 9 kilogram altını alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 8 kilo 734 gram altın eritilmek üzereyken ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde polisi arayan bir kişi 'Kapalı çarşıda kuyumcu toptancısıyız, altın dolu çanta çalındı' diye ihbarda bulundu. Toptancı olduğunu söyleyen B.V. ve H.B. ile yapılan görüşmede Kapalı Çarşı'da toptancılık yaptıklarını Kadıköy istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine seyir halinde bulundukları esnada araçlarının önünün kesildiğini belirttiler. İddiaya göre araçtan inen 2 şahsın önlerini keserek 4 el silahla ateş ettiğini ve araç bagajındaki 2 bavul içerisindeki toplam 9 kg altını alarak şoförü araçtan inmeyen araçla kaçtıklarını söylediler.

BİR BUÇUK SAAT SONRA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzere çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren aracın plakasını tespit etti. Aracın Küçükçekmece İlçesinden çalındığı belirlenirken toptancıların aracında 3 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir iş yerinde saklandıkları belirlendi. Özel harekat destekli operasyonla yakalanan Celal G. (33), Kadir A. (25) Ata Baran K. (19), Feyyaz D. (31) Mehmet F.Y.(23) ve Hakan K.(24) gözaltına alındı.

POLİS ALTINLARI BULDU

Şahısların yakalandığı iş yerinde eritme makinalarının olduğu ve altının bir kısmının eritme cihazına konulduğu öğrenildi. Polis ekipleri 8 kilo 734 gram altını ele geçirdi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken baskın anları ise kameralara yansıdı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerinin ardından altın gaspçıları adliyeye sevk edildi.

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Altın gaspçıları adliyeye sevk edildi! 10 milyonluk altını eritirken yakalanmışlardı
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