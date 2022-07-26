Haberler Yaşam Haberleri CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın gram fiyatı ile yükselişte! 26 Temmuz bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 07:46 Son Güncelleme: 26.7.2022 07:46

CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın gram fiyatı ile yükselişte! 26 Temmuz bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı ile gündemdeki yerini koruyor. Bu hafta açıklanacak FED faiz kararı öncesi yükselişe geçen ve hareketliliği devam eden altın fiyatları bugün de yeşil renge boyandı. Yatırım ya da birikim yapacaklar “26 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, altın fiyatları güncel – anlık - canlı alış satış rakamları…

CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın gram fiyatı ile yükselişte! 26 Temmuz bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları FED faiz kararını bekliyor! Haftaya 986 TL ile başlayan altın gram fiyatı bugün yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Piyasaların gözü temmuz faiz kararında. Yeni kararın ardından ONS altın üzerinde hareketlilik bekleniyor. Altın fiyatları bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 26 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altın fiyatları canlı takip ekranı…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

FED faiz kararını bekleyen altın piyasası gerilimini sürdürüyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı yeşil renk üzerinde devam ediyor. FED sonrası ONS bazında yükseliş yaşanacağı düşünülüyor.

Sabah saat 07.00 itibarıyla gram altın fiyatı 988 TL ile satış işlemini açtı.

İşte, altın fiyatları güncel ve anlık rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 904,32

SATIŞ: 939,97

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.643,00

SATIŞ: 6.741,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.610,00

SATIŞ: 6.710,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.474,00

SATIŞ: 6.569,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.237,00

SATIŞ: 3.296,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.623,00

SATIŞ: 1.647,00

Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 988,35

SATIŞ: 988,99

Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın gram fiyatı ile yükselişte! 26 Temmuz bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA