Altın fiyatları FED faiz kararını bekliyor! Haftaya 986 TL ile başlayan altın gram fiyatı bugün yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Piyasaların gözü temmuz faiz kararında. Yeni kararın ardından ONS altın üzerinde hareketlilik bekleniyor. Altın fiyatları bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 26 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altın fiyatları canlı takip ekranı…