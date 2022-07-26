Altın fiyatları FED faiz kararını bekliyor! Haftaya 986 TL ile başlayan altın gram fiyatı bugün yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Piyasaların gözü temmuz faiz kararında. Yeni kararın ardından ONS altın üzerinde hareketlilik bekleniyor. Altın fiyatları bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 26 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
FED faiz kararını bekleyen altın piyasası gerilimini sürdürüyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı yeşil renk üzerinde devam ediyor. FED sonrası ONS bazında yükseliş yaşanacağı düşünülüyor.
Sabah saat 07.00 itibarıyla gram altın fiyatı 988 TL ile satış işlemini açtı.
İşte, altın fiyatları güncel ve anlık rakamlar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 904,32
SATIŞ: 939,97
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.643,00
SATIŞ: 6.741,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.610,00
SATIŞ: 6.710,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.474,00
SATIŞ: 6.569,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.237,00
SATIŞ: 3.296,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.623,00
SATIŞ: 1.647,00
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