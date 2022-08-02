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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Altın kalpli çocuklar

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Altın kalpli çocuklar
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşları 11 ile 13 arasında değişen Hüseyin Berkay Demirtaş, Barış Doğan, Mehmet Emre Ünal, Mustafa Ceylan ve İnan Bakytov isimli çocuklar, bisiklet ile gezdikleri sırada kaldırımda bir çanta buldular. Çocuklar içinde para ve altın olan çantayı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim etti. Yapılan kontrolde çanta içerisinde 100 bin TL değerinde altın ve döviz olduğu belirlendi. Polis çantanın sahibi olan T.T. isimli kadına ulaştı. İçinde 2 bin 900 euro, bin 305 TL, 1 altın bilezik, 2 altın yüzük, 1 altın künye, 1 altın zincir, 1 altın kolye ve 3 tane tam altın bulunan çanta, Şelale Polis Karakolu'nda teslim edildi. Manavgat Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, örnek bir davranış sergileyen 5 çocuğa çeşitli ödüller verdi. Çocuklar merkezde narkotik köpeği Pars ile tanışarak unutamayacakları anlar yaşadı. Çocuklardan Ünal, "Çantanın içerisinde altın ve paralar olduğunu görünce teslim ettik. Biz görevimizi yaptık. Herkesten aynı duyarlılığı bekliyoruz" dedi.

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Altın kalpli çocuklar
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