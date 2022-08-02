Altın kalpli çocukların o hareketi tüm Türkiye’yi duygulandırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 çocuk, kaldırımda içerisinde 100 bin TL değerinde altın ve döviz bulunan çanta buldu. Çocukların çantayı polis ekiplerine teslim etmesi büyük takdir topladı. Yaşları 11 ile 13 arasında değişen Hüseyin Berkay Demirtaş, Barış Doğan, Mehmet Emre Ünal, Mustafa Ceylan ve İnan Bakytov isimli çocuklar, Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesi'nde bisiklet ile gezdikleri sırada kaldırımda bir çanta buldular. Çocuklar çok geçmeden çantayı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim etti. Yapılan kontrolde çanta içerisinde 100 bin TL değerinde altın ve döviz olduğu belirlendi. Bu olay polisleri bile duygulandırdı.