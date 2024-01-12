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Giriş Tarihi: 12.1.2024 14:59 Son Güncelleme: 12.1.2024 15:44

Altın kaplama tabancalı bahis çetesi çökertildi

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hakkari, Ankara, İzmir, Konya Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Mardin ve Siirt illeri olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen SİBERGÖZ-14 adı verilen operasyonda yasa dışı bahis oynatarak 1,5 milyar liralık vurgun yapan 120 kişilik şebekeyi çökertti. Çetenin 80 adet lüks otomobiline, 10 adet motosiklet, 19 adet villaya, 8 adet arsa olmak üzere 242 milyon liralık taşınmaz mallarına el kondu. Çete üyelerini altın kaplama tabancaları dikkat çekti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Altın kaplama tabancalı bahis çetesi çökertildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye'nin en büyük bahis oynatan şebekesini 9 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda çetenin her adımın takip eden polis çete üyelerini tek tek tespit etti. Çete üyelerini süper lüks araçlar ve villalarda kaldıklarını belgeledi. Çetenin bahislerden elde ettiği vurgunu boyutu polisi bile şaşkına çevirdi.

EŞ ZAMANLI BAŞKIN

Yapılan çalışmalarda polis, çete üyelerinin yasadışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatarak elde edilen paraların transferini bu amaç için kurdukları ofislerden yöneten, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları tespit etti. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 9 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon kararı aldı. Antalya merkezli, İstanbul, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hakkari, Ankara, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Mardin ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde faaliyet gösteren 20 yasadışı bahis ofisine eş zamanlı baskın düzenlendi. 120 kişi gözaltına alınarak Antalya'ya getirildi. A.Ç liderliğindeki çete üyelerini yasadışı yollarla bahis oynatan ve bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirerek yaklaşık 1.5 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

ALTIN KAPLAMALI TABANCA

Çete üyelerinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız biri altın kaplama 10 adet tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kiralık kasa kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarda bulunan hesaplara el konuldu. Lüks 80 adet otomobil, 10 adet motosiklet, 19 adet villa daire, 8 adet arsa, olmak üzere toplam 242 milyon lira değerinde taşınır taşınmaz mal varlığına, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

AZRAİL BİLE BİZİ YAKALAYAMAZ

Futbol başta olmak üzere yasa dışı bahislerden elde ettikleri gelirler ile dudak uçuklatan çete üyeleri polisi karşılarında görünce büyük şok yaşadıkları öğrenildi. Çetenin kedi aralarında konuşmalarda, "Bizi Azrail bile yakalayamaz" dediği öğrenildi.

Çete üyelerinin Antalya'da lüks villalarda kaldığı, biri ortalama 10 milyon lira değerinde lüks araçlara bindikleri dikkat çekti. Emniyette sorgusu süren çete üyelerini önümüzdeki günlerde adli makamlara çıkartılması bekleniyor.

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Altın kaplama tabancalı bahis çetesi çökertildi
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