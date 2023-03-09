“Altın kızlar” çetesi çökertildi

41 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kocaeli merkezli İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda birçoğu vatansız olduğu belirlenen, 16'sı erkek 25 kadın olmak üzere 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Altın kızlar olarak bilinen çetenin 41 şüphelisi sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken operasyon kapsamında aranan 14 şüphelinin ise daha önce işledikleri çeşitli suçlardan dolayı cezaevinde hükümlü olarak bulunduğu belirlendi.

PARA VE ZİYNET EŞYALARI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14'ü Kocaeli'de, biri Samsun'da, biri Bursa'da ve 19'u da İstanbul'da bulunan toplam 35 ayrı evden çalınan 18 farklı marka kol saati, 17 çift altın küpe, 4 altın bileklik, 6 altın kolye, 6 altın yüzük, 21 bin 500 TL para, 300 Euro, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 129 adet çeşitli ebatlarda fişek ve 40 adet kartuşlu fişek olmak üzere yaklaşık 8 milyonluk para ve ziynet eşyası ele geçirildi.