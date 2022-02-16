“Altın Kızlar” Tunus’ta göğsümüzü kabarttı

1939-1940'da Akşam Kız Sanat Okulu olarak açılan, 82 yılda değişik isimlerle eğitim ve öğretimini sürdüren İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yurt dışında almış oldukları derece ve madalyalar ile yalnız Kocaeli'nin değil, tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

6 KİŞİLİK KAFİLE

11-13 Şubat tarihlerinde Tunus Sousse şehrinde yapılan Culinary Word Cup Tunisa 2022 Uluslararası Yemek Yarışması " na Kocaeli'nden İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı. Yarışmacıların kafile başkanlığını Okul Müdürü Ahmet Süleyman Toktaş yaparken, yarışmaya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Fatma Zehra Atasever ve 9'uncu sınıf öğrencileri Nehir Uğurlu, Melek Balkan, Nezihe Büşra Çayır ile 10'nuncu sınıf öğrencisi Betül Mürvet Güven katıldı.

ALTIN KIZLAR

Yarışmada 9'uncu sınıf öğrencisi Nehir Uğurlu. Tavuk ve Sıcak Başlangıç kategorisinde Altın Madalya aldı. 10'nuncu sınıf öğrencisi Betül Mürvet Güven ise Tatlı ve Makarna kategorisinde Altın Madalya, alırken, 9'uncu sınıf öğrencisi Nezihe Büşra Çayır Soğuk Başlangıç ve Tatlı kategorisinde, 9'uncu sınıf öğrencisi Melek Balkan da Ana Yemek ve Balık kategorisinde Altın Madalya almaya hak kazanan isimler oldu. Toplam 8 farklı kategoride 8 altın madalya alan ekip, takdir topladı. Yurda dönüş yapan ekibe, başarılarından dolayı, okul öğretmenleri ve velileri "Altın Kızlar" olarak nitelendirdi.