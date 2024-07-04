Altın kolyesini çalmak isteyen kapkaççıyı ağaç dalıyla dövdü

Adana'da bisikletli şüpheli sohbet ettiği kadının altın kolyesini çalmaya çalıştı. Ancak kadın şüpheliye ağaç dalı ile vurarak uzaklaştırdı. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, olaydan kısa süre sonra şüpheli yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DALLA KAPKAÇÇIYA VURDU

Olay, 3 Haziran günü Yüreğir ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle sokakta ilerleyen M.İ, aynı yolda yürüyen Zahide B.'nin yanına gelip onunla sohbet etmeye başladı. Kadınla sohbet ede ede giden şüpheli bir süre sonra Zahide B.'in kolyesini çalmaya çalıştı. Zahide B., elinde bulunan ağaç dalıyla kapkaççıya vurmaya başlayınca şüpheli M.İ. kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

TUTUKLANDI

Kadının ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğinde şüpheli M.İ.'in kaçtığı yeri belirledi. Şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.