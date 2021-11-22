Altın Marka ödülü ASKON’a

Törende gerçekleştirdiği konuşmasında Hasan Arslan 23 yıllık bir geçmişe sahip olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin bir üyesi olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Ödülü Kurucu Başkanı olduğu Arbel A.Ş. ve Şube Başkanı olduğu Askano Mersin'deki tüm çalışanları adına aldığını dile getirdi.

Gecede yılın Gazete Markası olarak seçilen SABAH Gazetesi'nin ödülünü de Gazeteci Yazar Ömer Karahan'a takdim etti. Geceye katılan tüm davetliler ünlü sanatçı Yılmaz Morgül konseri ile de müzik ziyafeti yaşadı.