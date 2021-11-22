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Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:44 Son Güncelleme: 22.11.2021 13:06

Altın Marka ödülü ASKON’a

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Altın Marka ödülü ASKON’a

2021 Türkiye Altın Marka ödülleri Zorlu Center Raffles İstanbul Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Altın markalar yılın Sivil Toplum Kuruluşu dalında dağıtılan STK’sı ödülü de Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan’a verildi.

Törende gerçekleştirdiği konuşmasında Hasan Arslan 23 yıllık bir geçmişe sahip olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin bir üyesi olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Ödülü Kurucu Başkanı olduğu Arbel A.Ş. ve Şube Başkanı olduğu Askano Mersin'deki tüm çalışanları adına aldığını dile getirdi.

Gecede yılın Gazete Markası olarak seçilen SABAH Gazetesi'nin ödülünü de Gazeteci Yazar Ömer Karahan'a takdim etti. Geceye katılan tüm davetliler ünlü sanatçı Yılmaz Morgül konseri ile de müzik ziyafeti yaşadı.

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Altın Marka ödülü ASKON’a
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