Altın ödüllü yarışmada inanılmaz olay: Kayıtları izleyince şoke oldu!

Şüphelinin yarışmak için geldiğini ancak kaybedince cep telefonunu çaldığını belirten Korkmaz, "Bizim ocak ayından beri bir yarışmamız var. 13 tost yiyene gram altın, 15 tost yiyene çeyrek altın hediyemiz var. Bu da aynı şekilde yarışma için geliyor ve kaybediyor, hesabı da ödüyor ama o sırada benim telefonum da gidiyor" diye konuştu.