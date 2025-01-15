Altın şantajı cezaevinde bitti

Esnaflık yapan A.B., sosyal medyada gördüğü eskort sitesinden Tuğçe G. ile tanıştı. İkili 2 kez bir otelde buluşup para karşılığında birlikte oldu. Tuğçe G. ve A.B. üçüncü kez ise genç kızın evinde buluştu. Burada genç kızla birlikte olduktan sonra evden ayrılan A.B., bir süre sonra telefonuna gelen görüntülerle hayatının şokunu yaşadı.

'YARIM KİLO ALTINI VER KURTUL'

Tuğçe G., A.B. ile birlikte oldukları anları gizli kamera ile kayıt altına alıp, bu anları da genç adama attı. Bununla da kalmayan Tuğçe G., ilişkilerinin sevgilisini öğrendiğini, bu nedenle kendisine şiddet uyguladığını, yarım kilo altını vermesi durumunda kendilerine zarar vermeyeceğini söyledi. Tuğçe G. ve sevgilisi Cuma Erkan M., A.B'nin evinin önüne gidip, tabanca ile evinin aynı karede olduğu bir görüntü çekip, bunu da A.B'ye gönderdi. Çaresiz kalan A.B. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tuğçe G. ve sevgilisi Cuma Erkan M'yi yakalayıp gözaltına aldı. Telefonlarından görüntülerde ele geçirilen sevgililer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.