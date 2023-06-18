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Giriş Tarihi: 18.6.2023

Altın tanesi kumsalda 25 yıldır gece nöbeti

Antalya’nın Alanya ilçesinde turizmci Recep Erdoğan, dünyanın en güzel 5 plajı arasında gösterilen İncekum’a gece gelip çöp atanlara karşı 25 yıldır nöbet tutuyor

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Altın tanesi kumsalda 25 yıldır gece nöbeti
Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde sığ denizi ile de ün yapmış ve dünyanın en güzel 5 plajı arasında gösterilen mavi bayraklı İncekum Plajı özellikle gece çevre illerden gelenlerin akınına uğruyor. Kumsalda sabahlayan bazı vatandaşlar içtikleri alkol şişelerini kumsalda kırıyor ve etrafa çöp bırakıyor. Yaşanan bu olumsuz manzara turistlerin de tepkisini çekiyor.



Turizmci Recep Erdoğan doğup büyüdüğü bölgenin plajının kirletilmesine izin vermiyor. Turizm sezonun açılmasının ardından Erdoğan, geceleri kumsalda nöbet tutmaya başladı. Altın tanesi kumsala gelip, çekirdek çitleyip çöpünü kumsala atan kişileri tek tek uyarıyor. Erdoğan, "Bu plaj altın tanesi kumsalı ve sığ suları ile dünyada tek. Buraya her yıl Avusturalya'dan Amerika'ya, Kanada'dan Japonya'ya kadar dünyanın her yerinden turist geliyor. Ancak biz değerini bilmiyoruz. Bilinçsizce kirletiyoruz. O nedenle bu plaja 25 yıldır gözüm gibi bakıyorum" dedi.



TEK TEK UYARDI
Önceki gece İncekum Plajı'nda nöbet tutan Recep Erdoğan, karanlıkta alkol alıp kumsalı çekirdek kabukları ile kirletenlerle karşılaştı. Onları uyaran Erdoğan, "Siz bu ülkenin geleceğisiniz. Benden çok bu plaja sizin sahip çıkmanız gerekiyor" diye uyardı. Ardından attıkları çöpleri toplattı. Yine alkol alıp boş şişeleri atanları da tek tek uyardı. Sabahları çöp yığını ile karşılaşmamak için işi sıkı tuttuğunu belirten Erdoğan, "Plaj çok uzun. Bir uçtan diğer ucu kontrol ederken bazıları çöplerini atıp gidiyor. Sabah erkenden bu çöpleri de topluyorum" dedi.

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Altın tanesi kumsalda 25 yıldır gece nöbeti
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