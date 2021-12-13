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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Altının ayarını bozan çeteye polis ayarı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Altının ayarını bozan çeteye polis ayarı

Bursa’da altını eritip içine bakır ve gümüş katarak ayarı ve gramajı düşüren çete 2 aylık takiple çökertildi. Operasyonda 10 milyonluk altın ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin basma yetkisi Darphane Genel Müdürlüğü'nde olan çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınını üretip piyasaya sürdüğünü tespit etti. Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Bursa merkezli İstanbul ve Gaziantep'te 14 ev, 3 kuyumcu dükkanı, 3 kuyumcu atölyesi ve darphaneye çevrilmiş bir villaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

VİLLAYI ATÖLYE YAPTILAR
Yapılan aramalarda çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, tekli Reşat, gremse, birlik, 2.5'luk Osmanlı lirası, kulplu Hamit beşlisi olarak tabir edilen toplam bin 18 altın, takoz olarak tabir edilen yaklaşık 8 kilo ağırlığında 3 eritilmiş hurda altın ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. C.B. isimli şüphelinin villasının bodrum katının sahte altın basma amacıyla atölyeye dönüştürüldüğü tespit edilirken, B.T.'nin ikametinde ise 5 parça cumhuriyet altını kalıbı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Bursa'da faaliyet gösteren bazı kuyumcu, dükkan ve atölyelerinde altını eritip, içerisine bakır ve gümüş gibi karışımlar yaparak, ayarı ve gramı düşürülmüş çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve Reşat altını ürettikleri belirlendi. Ele geçirilen altınların değerinin 10 milyon lira olduğu ifade edildi. Bunlardan 1 milyon 500 bin lira değerindeki altının ayarı düşürülmüş ve gramı ile oynanmış olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 8 kişiden C.B. ile B.T.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Altının ayarını bozan çeteye polis ayarı
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