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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Altınlar elektrik panosundan çıktı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Altınlar elektrik panosundan çıktı
Edirne Uzunköprü'ye bağlı Elmalı köyünde aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü vahşette ilginç bir gelişme yaşandı. Olaydan kısa süre sonra yakalanıp cezaevine gönderilen katil zanlısı "Sarı" lakaplı Berk E.'nin çelişkili ifadelerinden yola çıkan jandarma, katliam evinde yeniden arama yaptı. Jandarma, öldürülen dede Mehmet Güner'in yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda kaybolduğu ileri sürülen para ve altınlar için evi didik didik aradı. Dede Güner'in "Bana bir şey olursa param saatte" dediğinin ortaya çıkmasının ardından evdeki tüm saatler incelemeye alındı. Yapılan aramalarda paralara ve altınlara ulaşılamadı. Sırtından ve başından vurularak öldürülen dede Mehmet Güner'e ait olduğu ve olay günü çalındığı ileri sürülen 30 bin lira ve 8 cumhuriyet altını evin elektrik panosunun içinde bulundu.

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Altınlar elektrik panosundan çıktı
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