Altınları çalıp günübirlik daireye kaçtı

İstanbul Kuyumcukent'te kuyum atölyesi olan Ömer H.'nin (42) yanında birkaç ay önce çırak olarak işe işe başlayan Ahmet Ö. (18) her türlü işe koşup patronunun güvenini kazandı. Geçtiğimiz günlerde Ömer H. çalışanına yaklaşık değeri 2.5 milyon lirayı bulan 2.5 kilo işlenmemiş altını verip onu başka bir atölyeye götürmesini istedi. Altınlar teslim edilmeyince Ömer H.'ye bir telefon geldi. Ahmet Ö.'ye bir türlü ulaşamayan Ömer H., soyulduğunu anlayınca soluğu karakolda aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri genç hırsızlık şüphelisinin Silivri'de günübirlik bir dairede 1 kilo 155 gram altın ve 6 bin 600 lira nakit para ile yakaladı.