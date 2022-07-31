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Giriş Tarihi: 31.7.2022 10:54 Son Güncelleme: 31.7.2022 11:08

Altınları çalıp kaçtı… Aynı gün yakaladılar

İstanbul’da bir kişi; girdiği kuyumcuda üç Cumhuriyet Altını satın almak istediğini söyledi. Kuyumcunun tezgaha koyduğu üç Cumhuriyet Altını’nı alıp kaçan hırsız, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı gün yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Altınları çalıp kaçtı… Aynı gün yakaladılar

Bağcılar İlçesi Yeni Mahalle Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde bir kuyumcuya giren E.Y. (25) isimli kadın üç adet Cumhuriyet Altını satın almak istediğini söyledi. Telefondaymış gibi yapan ve havale beklediğini söyleyen E.Y. kuyumcunun tezgaha bıraktığı 3 Cumhuriyet Altını'nı kuyumcu arkasını döndüğü anda hızlıca alıp kaçtı.

Altınları çalıp kaçtı! Aynı gün yakalandı | Video

Kuyumcu M.S.G. (29) İstanbul Emniyeti'ne şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettikleri E.Y.'yi aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen E.Y., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Altınları çalıp kaçtı… Aynı gün yakaladılar
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