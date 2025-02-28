Altınova Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Altınova Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Altınova, Yalova'nın gözde ilçeleri arasındadır. İlçenin sahip olduğu doğal güzellerin başında Hersek Lagünü ve gölü gelmektedir. Görülmeye değer birçok tarihi yapıya sahip olan ilçede Çoban Kale ve Altınova Değirmen Kalıntısı önemli yapılardan bir kaçıdır. İlçenin önemli yapılarını ziyaret etmek isteyenler için ulaşımın nasıl sağlandığı önemli konular arasında yer almaktadır. Bu sebeple Altınova otogar nerede ve yol tarifi ile Altınova otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı soruları sıklıkla sorulmaktadır.

Altınova Otogar Nerede?

Yalova'ya bağlı olan Altınova'ya Türkiye'nin pek çok noktasından ulaşım sağlanabilir. Karayolu ile ulaşımı tercih edenler özel araç ve şehirler arası otobüs ile ilçeyi ziyaret edebilir. Bölgeyi keşfetmek isteyenler için önemli bir merkez görevi gören otarın adresi: Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No.:12 Altınova/ Yalova olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Altınova Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Yalova ile Altınova arası mesafe yaklaşık 26 kilometre olarak bilinmektedir. Otogara ulaşım ise şehir içi toplu taşıma araçları, taksi veya özel aracınız ile sağlanabilmektedir.