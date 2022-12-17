Haberler Yaşam Haberleri Altınözü’nde trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 17.12.2022 15:29 Son Güncelleme: 17.12.2022 15:41

Altınözü’nde trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Altınözü’nde trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Yunushan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yenişehir Mahallesi Pazar Caddesi üzerinden çevre yoluna inen İlyas Doğancı'nın yönetimindeki otomobil, çevre yolu üzerinden Antakya istikametine doğru seyreden bir pikapla çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde, eşi ile birlikte sıkışan 75 yaşındaki sürücü İlyas Doğancı, güçlükle otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları Doğancı, kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan eşi ve pikapın sürücüsünün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Altınözü Çevre yolu, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Altınözü’nde trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
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