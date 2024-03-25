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Giriş Tarihi: 25.3.2024 09:05 Son Güncelleme: 25.3.2024 09:12

Altunizade'de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu

Üsküdar Altunizade’de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.

DHA
Altunizade’de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu

Üsküdar Altunizade'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.

KUYRUK METRO İSTASYONUNA KADAR UZADI
Bakım ve onarım yetersizliği nedeniyle sıkça arızalanan araçlar, vatandaşları bugün de mağdur etti.

Altunizade'de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, yoğunluğun metro istasyonuna kadar uzadığı görüldü.

İBB'YE TEPKİ GÖSTERDİLER
Çileden çıkan vatandaşlar, duruma tepki göstererek CHP yönetimindeki İBB'yi eleştirdi.

1 saate yakın süren arızanın ardından köprü yolu adeta tıkandı.

Öte yandan durakta oluşan büyük kalabalık, dolu gelen metrobüslere de binemeyince mağduriyet daha da arttı.

5 YILDA BİR ÇÖZÜM BULUNAMADI
Son 5 yılda sıkça yaşanan bu durum vatandaşlar tarafından tepki çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuya dair bir çözüm üretmemesi de tepki gösterilen konular arasında.

İşte bugün Altunizade durağında ortaya çıkan manzara...

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Altunizade'de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu
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