Üsküdar Altunizade'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.
KUYRUK METRO İSTASYONUNA KADAR UZADI
Bakım ve onarım yetersizliği nedeniyle sıkça arızalanan araçlar, vatandaşları bugün de mağdur etti.
Altunizade'de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, yoğunluğun metro istasyonuna kadar uzadığı görüldü.
5 YILDA BİR ÇÖZÜM BULUNAMADI
Son 5 yılda sıkça yaşanan bu durum vatandaşlar tarafından tepki çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuya dair bir çözüm üretmemesi de tepki gösterilen konular arasında.
İşte bugün Altunizade durağında ortaya çıkan manzara...