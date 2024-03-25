KUYRUK METRO İSTASYONUNA KADAR UZADI

Bakım ve onarım yetersizliği nedeniyle sıkça arızalanan araçlar, vatandaşları bugün de mağdur etti.

Altunizade'de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, yoğunluğun metro istasyonuna kadar uzadığı görüldü.