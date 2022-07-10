Haberler Yaşam Haberleri Altyapı çöktü, temizlenmeyen dereler taştı! Bilecik’i sel aldı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı
Giriş Tarihi: 10.7.2022 11:35 Son Güncelleme: 10.7.2022 11:39

Altyapı çöktü, temizlenmeyen dereler taştı! Bilecik’i sel aldı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Bilecik’te yağan yağmur kenti kısa sürede adeta göle çevirdi. Bakımsız altyapı nedeniyle rögarlar taştı,  temizlenmeyen dereler sel olup aktı, kent yarım saate harabeye döndü.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Altyapı çöktü, temizlenmeyen dereler taştı! Bilecik’i sel aldı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Bilecik'te AK Parti döneminden kalma su birikintilerinin fotoğraflarını çeken ve 2019 yerel seçimlerinin hemen ardından, "Artık Bilecik'te bu manzaralar yaşanmayacak" diyen CHP'li Belediye sulara gömüldü. Dün kentte yağan yağmur sırasında temizlik ve bakımı yapılmayan yağmur suyu hatları patladı, rögarlar taştı. Temizlenmeyen ve çöp yığınlarıyla dolan İstasyon mahallesindeki Dalak dere taşkınlara neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini sular bastı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. Bilecikliler, yarım saatte büyük mağduriyet yaşadı. Vatandaşlar benzer manzaraları 10 Haziranda yağan 20 dakikalık yağmurda da yaşamıştı.

ALGI BELEDİYECİLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Yağış dindi, yaşanan skandal görüntülerin ardından kentteki sular kendi kendine çekildi. Yanına birkaç Belediye personelini alan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, olanlar olduktan sonra sahaya indi. Yanına fotoğrafçılarını da alan Subaşı, çektirdiği birkaç kare fotoğrafla algı belediyeciliğinin startını verdi. Bir iş makinesi yanında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Vekili Subaşı, "İlimizde yaşanan sel felaketi sonucunda hasar gören ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek için ekiplerimizle beraber topyekün alandayız. Yaşanan süreci en az hasarla atlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Altyapı çöktü, temizlenmeyen dereler taştı! Bilecik’i sel aldı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı
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