Altyapıyı çökerttiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihmaller zincirine bir halka daha eklendi. Kentteki altyapıyı kaderine terk eden, yenilenmesi gereken su isale hatlarında kılını kıpırdatmayan İBB yönetimi, vatandaşların şikayet ve taleplerini de karşılıksız bırakıyor. Buna son örnek de Küçükçekmece'de yaşandı. Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında kaldırımdan geçen ana isale su hattı büyük bir gürültüyle patladı.Patlama sonucu fışkıran su yaklaşık 3 metre yüksekliğe kadar çıktı. Tonlarca su boşa akarken, yoldan geçen bazı sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Mahalle sakinlerinin ihbarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon ve Su İdaresi (İSKİ) ekiplerinin müdahale için zamanında gelmediği görüldü. 1 saatten fazla akan su caddeyi göle döndürdü. Daha önce de Eyüpsultan, Ortaköy ve Başakşehir'de isale su hatlarında patlama yaşanmış, sokaklar ve bazı işyerleri sular altında kalmıştı.