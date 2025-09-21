Alzheimer hastaları takip sistemiyle korunacak

TÜRKİYE Alzheimer Derneği, İstanbul, Bursa, Denizli, Adana, Kayseri ve Tunceli'de erken ve orta evrede Alzheimer hastalarının kaybolma riskine karşı yakınlarına eğitimler verip, akıllı takip cihazlarıyla hasta takibini sağlıyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Erdi Şahin de, daha önce dövme ve telefon uygulamalarının kullanıldığını ancak şarj ve taşıma sorunları nedeniyle cihazların daha pratik olduğunu vurguladı. Şahin, cihazların kolay taşınabilir olduğunu, hasta yakınlarının ise telefonları üzerinden hastayı konumlandırabildiklerini ifade etti. Dernek, hedeflerinin projeyi 81 ile ulaştırmak olduğunu açıkladı. AA