Alzheimer hastalığı gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor

Dünya Alzheimer Hastalığı Farkındalığı Günü nedeniyle açıklama yapan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Evlice, yapılan çalışmalarda hastalığı durduracak bazı gelişmelerin olduğunu ancak halen çalışma aşamasında olduğunu belirtti. Prof. Dr. Evlice, "Şimdiye kadar beyin omurilik sıvısında bakılan bazı proteinler Alzheimer tanısı için kullanılmakta iken son dönemde artık kan tahlili ile Alzheimer tanısı koyulabilmekte. Kan tahliliyle Alzheimer teşhisi, kandaki belirli proteinlerin ölçülmesiyle yapılır. Alzheimer hastalığını tespit etmede yüzde 90'a varan doğruluk oranları vardır. Ancak halen rutin pratikte kullanılabilir durumda değil. Türkiye'de bu testlerin klinik pratikte rutin olarak kullanılması için halen zamana ihtiyaç var" dedi.