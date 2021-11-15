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Giriş Tarihi: 15.11.2021 17:13 Son Güncelleme: 15.11.2021 17:52

Alzheimer hastası adam 15 metrelik uçuruma düştü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Alzheimer hastası adam 15 metrelik uçuruma düştü

Bursa’da Alzheimer hastası olduğu belirtilen 65 yaşındaki Binali Kurç, dolaşmak için çıktığı evinden 2 kilometre uzaklıktaki uçurumda bulundu. Ekiplerin seferber olduğı operasyonla kurtarılan adam hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Alzheimer hastası Binali Kurç, akşam saatlerinde dolaşmak için evden ayrıldı. Geç saatlere kadar eve dönmeyen Kurç'u merak eden ailesi, çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı.

O sırada Binali Kurç, ailesini telefonla aradı. Dolaştığı sırada boş araziye girdiğini ve önünü göremediği için uçurumdan aşağı düştüğünü söyleyen Kurç için kurtarma ekipleri seferber oldu. Talihsiz adamın tarif ettiği bölgeye gelen aile ve ekipler yaklaşık bir saatlik bir arama çalışması yaptı. 1 saatin sonunda Kurç'un düştüğü yer tespit edildi.

Yaralı olduğu belirlenen adam uzun uğraşlar sonucu düştüğü 15 metrelik uçurumdan çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Alzheimer hastası adam 15 metrelik uçuruma düştü
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