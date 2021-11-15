Alzheimer hastası adam 15 metrelik uçuruma düştü

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Alzheimer hastası Binali Kurç, akşam saatlerinde dolaşmak için evden ayrıldı. Geç saatlere kadar eve dönmeyen Kurç'u merak eden ailesi, çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı.

O sırada Binali Kurç, ailesini telefonla aradı. Dolaştığı sırada boş araziye girdiğini ve önünü göremediği için uçurumdan aşağı düştüğünü söyleyen Kurç için kurtarma ekipleri seferber oldu. Talihsiz adamın tarif ettiği bölgeye gelen aile ve ekipler yaklaşık bir saatlik bir arama çalışması yaptı. 1 saatin sonunda Kurç'un düştüğü yer tespit edildi.

Yaralı olduğu belirlenen adam uzun uğraşlar sonucu düştüğü 15 metrelik uçurumdan çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.