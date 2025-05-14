Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan’dan acı haber: Cansız bedenini 148 gün sonra avcılar buldu!

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde geçen yıl 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan evli, 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, Mehmet Ali Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Turhan'ın bulunması için bu çevrede arama çalışma başlatıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekiplerinin de katılımıyla farklı zamanlarda yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.