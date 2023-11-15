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Giriş Tarihi: 15.11.2023 14:15 Son Güncelleme: 15.11.2023 14:48

Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu

Seydikemer’de kaybolan Alzheimer hastası Melahat Akar, evinin yakınında ölü olarak bulundu.

Erdoğan CANKUŞ
Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Melehat Akar, yaklaşık 2 gün önce gece saatlerinde evden çıkıp, kaybolmuştu. Eşi, karısının Alzheimer hastası olduğunu bildirerek Jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı kadını arama çalışması başlatırken, çalışmalara Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneğ'de (AKUT) destek vermişti. Aramalar sonucu yaşlı kadının cesedi evinin yaklaşık 3 kilometre ilerisindeki zeytinlik bir alanda bulundu.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Akar'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu
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