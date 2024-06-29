Alzheimer’a çözüm beyin atıklarını temizleyen sistem

ABD'li bilim insanları uyku sırasında beyinde titreşen yavaş bir elektrik dalgasının Alzheimer'a neden olan bazı protein parçacıkları gibi atık ürünleri beynin derinliklerinden yüzeyine ittiğine dair işaretleri ortaya çıkardı. Beynin içinden geçen bir damar daha sonra bir boru görevi görerek atık ürünleri beyin ve vücudun geri kalanını ayıran bariyerden dışarıya taşıyor. Yaşlanma, travmatik beyin hasarları ve kronik stres bu sistemi bozarak atık ürünleri beyinde biriktiriyor. Uzmanlar 'pompa' olarak tanımladıkları beyin atkı sistemini onararak Alzheimer'ı önlemeyi hedefliyor.