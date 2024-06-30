Alzheimer’a karşı umut veren çalışma

Nature Neuroscience adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada, beyindeki zaman hücrelerinin sadece zamanı takip etmekle kalmadığını ortaya koydu. Independet'te yer alan habere göre, bilim insanları beyindeki zaman hücrelerinin karmaşık davranışları öğrenmede de kritik rol oynadığını keşfetti. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada bu hücrelerin saat gibi çalışmanın ötesinde, zamanlama gerektiren davranışların öğrenilmesini sağladığı da saptandı. Bulguların Alzheimer gibi zaman algısını etkileyen hastalıklara karşı önemli etkiler yaratması bekleniyor.