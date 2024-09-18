Alzheimer’dan ölümler iki katına çıktı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, geçen yıl yaklaşık 10 bin 100 kişi Alzheimer nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavisi mümkün olmayan hastalık nedeniyle 2003'te 5 bin 100 kişi yaşamını yitirmişti. Böylece ülkede Alzheimer'dan ölenlerin sayısı 20 yıl içinde yaklaşık iki katına ulaştı. Öte yandan 2003'te 11 bin 800 kişi Alzheimer nedeniyle yatarak tedavi görürken, bu sayı 2022'de 19 bin olarak kayıtlara geçti.