Alzheimer’ı yavaşlatan ilaca yeşil ışık

ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly'nin Alzheimer'a karşı geliştirdiği ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ilaçla ilgili nihai karar bu yıl içinde verilecek. Euronews'ün haberine göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma panelinde, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatan ilaca yeşil ışık yakıldı. ABD merkezli Eli Lilly firmasının geliştirdiği "Donanemab" adlı ilacın hastalığın erken evresindeki hastalara umut olması bekleniyor. Henüz deneme aşamasında olan Alzheimer hastalığı ilacı Donanemab için firma Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) onayına başvurdu.