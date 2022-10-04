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Giriş Tarihi: 4.10.2022 16:19

Aman dikkat! Dolandırıcılar TOKİ ismini kullanmaya başladı

TOKİ ismini kullanan kimi sahtekârlar, dolandırıcılık girişiminde bulunarak vatandaşları mağdur etmeye çalıştı. Bunun üzerine TOKİ, vatandaşları sahtekarların dolandırıcılık girişimleri hakkında sosyal medyadan uyarıp vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini tek tek anlattı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Aman dikkat! Dolandırıcılar TOKİ ismini kullanmaya başladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ismini kullanan kimi sahtekârlar dolandırıcılık girişiminde bulunarak vatandaşları mağdur etmeye çalıştı. Bunun üzerine TOKİ hemen harekete geçerek vatandaşları dolandırıcılar konusunda sosyal medyadan uyardı. TOKİ resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada dolandırıcılık girişimiyle ilgili bilgiler vererek vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini tek tek anlattı.

İŞTE TOKİ'NİN O AÇIKLAMASI:

"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konu sahibi yapan İdaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları/iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için idaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (4448654), onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir!"

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Aman dikkat! Dolandırıcılar TOKİ ismini kullanmaya başladı
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