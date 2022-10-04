Aman dikkat! Dolandırıcılar TOKİ ismini kullanmaya başladı

İŞTE TOKİ'NİN O AÇIKLAMASI:

"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konu sahibi yapan İdaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları/iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.