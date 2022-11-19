Aman dikkat! Meteoroloji’den Marmara için ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), yarın, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, rüzgarın yarın bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesinin beklendiği kaydedildi.
MARMARA'DA VAPUR SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri, iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.