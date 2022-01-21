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Giriş Tarihi: 21.1.2022 12:11

Aman dikkat! Otomobil hırsızlarının yeni yöntemi ortaya çıkarıldı

DHA
Aman dikkat! Otomobil hırsızlarının yeni yöntemi ortaya çıkarıldı

Gelen bilgiye göre İstanbul merkezli 5 ilde  oto hırsızlarına yönelik operasyonda ikisi kadın 30 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerin birinde uzun namlulu bir silah, tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi. Polis motor ve şasi numaraları değiştirilen 30 araca el koydu. Soruşturma sonucunda şüphelilerin bazı olaylarda motor ve şase numaralarını değiştirdikleri araçları çalındı gibi gösterip sigortadan parasını aldıkları, otomobili ise yedek parça olarak sattıkları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oto hırsızlarına yönelik 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sırasında bir oto hırsızlık çetesi ortaya çıkarıldı. Polis yaptığı soruşturmada şüphelilerin kullanılmayacak kadar hasarlı olan otomobilleri satın aldıkları, aynı aracın benzerini yurt dışından getirerek motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra sanki hasarlı otomobili tamir ettirmiş gibi yaparak sattıkları belirlendi.

OTO HIRSIZLARININ YENI YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI
Polis soruşturmasında şüphelilerin kullandığı yeni bir yöntem daha ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri araçları sigorta yaptırdıkları, aradan bir süre geçtikten sonra çalınmış gibi yaparak polise başvurdukları öğrenildi. Başvuru sırasında kadın üyelerin giderek polise çalıntı müracaatında bulunduğu bu sayede şüphe çekmemeyi amaçladıkları öğrenildi. Daha sonra otomobillerin parasını sigorta şirketinden tahsil eden şüphelilerin, aslında kendilerinde bulunan otomobili de atölyelerinde parçalara ayırarak yedek parça olarak piyasa sürdükleri öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda arabası kaza yapan otomobil sahiplerine

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından İstanbul, Balıkesir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ illerinde daha önceden tespit edilen 33 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda ikisi kadın 30 kişi yakalandı. Baskın yapılan evlerin birinde yapılan aramada uzun namlulu bir silah, bir tabanca yüzlerce mermi ele geçirildi.

30 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Polis şüphelilerin motor ve şasi numaralarını değiştirdiği 30 otomobile el koydu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Aman dikkat! Otomobil hırsızlarının yeni yöntemi ortaya çıkarıldı
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