Aman eşinizin telefonuna casus yazılım yüklemeyin

Ezine Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında, başvurucunun eşi 8 Haziran 2016 tarihinde, başvurucunun telefonunda bulunan mesaj içerikleri, ses kayıtları, videolar ve bir adet fotoğrafını mahkemeye sundu. Başvurucu, kullandığı cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım aracılığıyla tüm kişisel verilerinin ele geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek 28 Kasım 2016 tarihinde savcılığa şikayette bulundu.

Başvurucunun tüm kişisel verileri, e-devlet şifresi, banka hesap bilgileri, sosyal medya yazışmaları, arama kayıtları, GPS yer bildirim kayıtları, fotoğrafları ile videolarının özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırı olarak ele geçirilip mahkeme dosyasına sunulduğunu vurgulandı.

Dilekçede, başvurucunun eşinin bu bilgileri ele geçirmek için bir internet sitesinden satın aldığı yazılımı başvurucunun telefonuna yüklediği ve zaman içinde elde ettiği bu verileri hukuka aykırı şekilde depolandığı ifade edildi.

BOŞANMA DELİLLERİ CEZA DEVASINDA DAVA KONUSU OLDU

Boşanma davası sırasında başvurucu, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığına, kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine iddianame düzenleyerek mahkemeye sundu. Ezine Asliye Ceza Mahkemesi, sanık olan başvurucunun eşinin telefonuna program yüklediğini söylemesine rağmen bu bilgileri sadece boşanma davasında kullanıldığı, basın yayın ve internet yoluyla ifşa etmemesi nedeniyle beraat kararı verdi.

AYM BERAAT KARARINI BOZDU

Anayasa Mahkemesinin, 14 Ekim 2021 Perşembe günü 31628 sayılı Resmi Gazete'den yayımlanan kararında, başvurucunun Anayasanın 20'nci maddesinde güvence altına alınan 'özel hayata saygı hakkı' kapsamında 'kişisel verilerinin korunmasını' isteme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu ihlalin sonuçlarının kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere, Ezine Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karardan bir örneğin de Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ve Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 7 Eylül 2021 tarihinde oy birliğiyle karar verdi.