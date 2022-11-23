Amasra Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Amasra’da Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Amasra gezilecek yerler denildiğinde akla deniz ve denizle ilgili alanlar gelir. Amasra'da gezilecek yerler, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrar. Amasra merkezde nereler gezilir diye merak ediyorsanız öncelikle Amasra'nın nostaljik çarşısını gezmenizi tavsiye ediyoruz. Amasra kaç günde gezilir sorusunun cevabı ise vaktinizin ne kadar olduğu ile doğru orantılıdır. Amasra'da ne yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Amasra'da Gezilecek Yerler

Amasra, Osmanlı Devleti'nin ihtişamlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in dahi hayranlık duyduğu şirin bir ilçedir. Bartın şehir merkezine 18 km uzaklıkta olan bu ilçede çok sayıda gezilecek yer vardır. Öncelikle gezmeniz gereken yerler aşağıdaki alan ve yapılardır.

Tavşan Adası

İlçe merkezine sadece 290 metre uzaklıkta olan Tavşan Adası'na saat başı yat turları düzenlenir. Bu yatlar adanın etrafını dolaşarak tekrar şehir merkezine gelir. Tavşan Adası, adından da anlaşıldığı gibi çok sayıda tavşanın bulunduğu bir adadır.

Amasra Kalesi

Amasra Kalesi, Bizans dönemine ait yüksek yapıda bir kaledir. Kalenin üzerinde Cenevizler dönemine ait büyük bir kilise de bulunur. Bu kilise sonradan camiye çevrilmiştir. Kale üzerinden şehir ve deniz manzaralı harika pozlar yakalayabilirsiniz.

Amasra Müzesi

İlçe merkezinde bulunan Amasra Müzesi, birçok tarihi eseri görebileceğiniz bir yapıdır. Müze içerisinde arkeolojik eserlerin yanı sıra etnograsif eserler de sergilenir.

Göldere Şelalesi

İlçe merkezine 32 km mesafede olan bu şelale, gezi programına almanız gereken yerlerden biridir. Doğa ile iç içe olabileceğiniz bu şelale de fotoğraf çekimine çok uygun bir alandır.

Çapraz Plajı

Amasra ilçe merkezine 15 km mesafede olan Çakraz Plajı'na ulaşım çok kolaydır. İlçenin en popüler plajı olan Çakraz Plajı, tatilcilerin akın ettiği bir yerdir. Plaj çevresinde ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız çok sayıda işletme vardır.

Ağlayan Ağaç

Ağlayan ağaç, ilçe merkezinde bulunan bir ağaçtır ve yaklaşık 500 yaşındadır. Ağaç, yıl boyunca topladığı nemi bahar aylarında dışarı akıtır. Bu nedenle adına "ağlayan ağaç" denilmiştir.

Çekiciler Çarşısı

Amasra, ağaç oyma sanatının popüler olduğu bir coğrafyadır. Çekiciler Çarşısı, geleneksel ağaç oymacılığı ile ilgili eserleri bulabileceğiniz bir alandır.

Amasra Kaç Günde Gezilir?

Amasra küçük bir ilçedir. Bu nedenle gezi için 1 ya da 2 günlük bir planlama yeterli olacaktır. Şehir geziniz esnasında Amasra'ya özgü tava dondurmasını tatmanızı da tavsiye ediyoruz. Bunun yanında şehre ilk girdiğiniz esnada tepe üzerinden şehir manzaralı bir fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirebilirsiniz.