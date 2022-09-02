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Giriş Tarihi: 2.9.2022 10:42 Son Güncelleme: 2.9.2022 10:43

Amasra Kamp Alanları - En İyi Amasra Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Amasra Karadeniz bölgesinin güzel ve doğal ilçelerinden biri özelliğindedir. Birçok doğal alanının bulunması ve sahil ilçesi olması Amasra’ya ziyaretçileri ve kampçıları çekmektedir. Şehir hakkında yapılan araştırmaların çoğunda da Amasra kamp alanları hakkında sorular sorulduğu görülmektedir. Peki Amasra’daki kamp alanları nerededir? En iyi Amasra çadır kamp alanları nerede ve yol tarifiyle nasıl gidilebilir?

Amasra Kamp Alanları - En İyi Amasra Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Amasra'nın sayısız doğal güzellikleri olması buraya gelmeyi düşünen insanları kendine çekmektedir. Amasra ziyaretçilerine hem yeşillik ağaçlar arasında serin bir ortamda kamp fırsatı tanırken; sahil kesiminde ise sıcak havalarda denize yakın yerlerde kamp yapma fırsatı tanıyor. Peki Amasra'da nerelerde kamp yapılır? Yazımızda bizler de Amasra'daki kamp alanları nelerdir, en iyi Amasra çadır kamp alanları nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Amasra Kamp Alanları Nerede?

Amasra'nın bulunduğu il olan Bartın hem Ankara hem de İstanbul'a yakın olduğundan ve sahil kenarı bir yere sahip olduğundan yılın belli dönemleri fazla yerli ve yabancı turistleri sahil kesimine çekmektedir. Bu turist akını o kadar fazla bir durumda oluyor ki plajlar neredeyse adım atamayacak kadar kalabalıklaşıyor. Tabi durum böyleyken de kamp yapan vatandaşlar da daha sakin ve rahat edebilecekleri yerler keşfetmeye çalışıyor. Bizler de bu kamp yerlerini ve daha birçok fazla bilinmeyen yerlerden bahsederek sizleri bilgilendireceğiz.

Amasra'da bulunan kamp alanları:

  • Akkonak Plajı Kamp Alanı
  • Çötlük Plajı Kamp Alanı
  • Göçkün Kamp Alanı
  • Yalı Kapısı Kamp Alanı
  • Çeşmi Çakraz Yörük Otel Ve Kamping
  • İnkumu Plajı Kamp Alanı
  • Akarsu Kamping
  • Yakamoz Kamping
  • Resif Kamping
  • Doğa Kamping
  • Kemerspor Çadır Kamping
  • Göldere Şelalesi Kamp Alanı
  • Mugada Kamp Alanı
  • Dolunay Kamping
  • Yüksel Pansiyon Kamping
  • Gideros Koyu Kamp Alanı
  • Gürpınar Kamping

Amasra Çadır Kamp Alanları

Amasra çadır kamp alanları konusunda birçok çeşitliliğe sahip bir bölge özelliğini taşımaktadır. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere birçok çadır kamp alanı bulunmaktadır. Vermiş olduğumuz listede bu kamp yerleri bulunmaktadır. Bir diğer durum da Amasra'ya ulaşımın nasıl olduğu yönündedir. Amasra'ya tüm şehirlerden kara yolu ile ulaşım sağlanabilmektedir. Özel aracınız ile kolay bir şekilde ulaşım sağlayabileceğiniz gibi şehirlerarası otobüs seferleri ile de gelebilirsiniz. Ayrıca hava yolu ile de aktarmalı olarak ulaşım sağlayabilmeniz mümkündür. Yine çevre illerden kara yoluyla ulaşım kısa süre içerisinde olmaktadır. Ankara, Eskişehir, İstanbul, Zonguldak gibi şehirler yakın bölgesinde bulunduğu için rahatlıkla birkaç saatlik zaman dilimi içerisinde ulaşım rahatlıkla sağlanmaktadır. Yine otobüsle ulaşmak isteyen vatandaşlar için de her şehirden Amasra'ya gidecek otobüsler bulunmaktadır.

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Amasra Kamp Alanları - En İyi Amasra Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?
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