Amasra maden kazası sanıkları hakim karşısındalar

TTK Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Müessese Müdürlüğünde 14 Ekim 2022'de saat 18.15'de meydana gelen 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de patlamadan 173 gün sonra 5 Nisan'da yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan sanıklar Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıktılar.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.30'da başlayan mahkemede zanlılar hakim karşısına çıktılar. Zanlılardan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural olası kasıtla öldürme suçlarından 1050 yıl, diğer sanıkların ise bilinçli taksirle ile birden fazla kişinin ölümüne sebep vermekten Müesses Müdür yardımcısı Salih Atmaca, Sorumlu Maden Mühendisi Levent Aydın ile İbrahim Hakan Mengeş ve Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman ise 840 yıl ile yargılanacaklar. Patlamadan 173 gündür İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken kurtarılamayarak 5 Nisan 2023 tarihinde hayatını kaybeden maden işçisi Ayhan Akgül için ise 23 sanık için ayrı bir iddianame hazırlanacak. Davayı maden şehit ailelerinin yakınları, bazı sivil toplum kuruluşları ve Araştırma komisyonunda görevli olan CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu'da takip etti. Bartın Emniyet Müdürü her hangi bir provokatör eyleme karşı geniş önlemleri aldı.

Davayı takip edenler arasında bulunan Şehit madencinin ablası Tülay Kurt kardeşi Ramazan Özçelik ve yine maden kazasında yaşamını yitiren Ayşe Saygın Hatırnaz ise kardeşi Yener Saygın için adalet istediklerini hatası ve suçu olanların cezalandırılmasını istediler.