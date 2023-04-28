Amasra’da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı

14 Ekim 2022 de Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen patlama ile ilgi davada 8 i tutuklu 23 sanığın yargılanması 25 Nisan 2023 de Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanırken, tutuklu sayısı 4 gün sonunda değişti. Tutuklu 8 sanıkların savunmaları 28 Nisan 2023 Cuma günü sona ererken, tutuklu bulunan eski müessese müdürü Salih Atmaca'nın tahliyesine karar verildi.

TTK Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Müessese Müdürlüğünde 14 Ekim 2022 de saat 18.15 de meydana gelen 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de patlamadan 173 gün sonra 5 Nisan'da yaşamını yitirmişti. Olay dan sonra Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 i tutuklu toplan 23 sanığın yargılanmasına 25 Nisan 2023 günü Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.30 de başlayan mahkemede zanlılar hakim karşısına çıktılar. Sanlılardan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural olası kasıtla öldürme suçlarından 1050 yıl , diğer sanıkların ise bilinçli taksirle ile birden fazla kişinin ölümüne sebep vermekten Müesses Müdür yardımcısı Salih Atmaca, Sorumlu Maden Mühendisi Levent Aydın ile İbrahim Hakan Mengeş ve Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman ise 840 yıl ile yargılanıyorlar.

İlk gün Müessese Müdürü Cihat Özdemir savunmasını yapması ile başlayan ve diğer günlerde tutuklu sanıkların savunma yapması ile 4 gün süren mahkeme sonunda Savcının duruşma mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında; tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, müşteki vekillerinin davaya katılma talebinin müşteki beyanlarının alınmasından sonra değerlendirilmesine, Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) davaya müdahillik talebinin kabulünü talep etti. Müşteki avukatları sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar ve sanık avukatları da müvekkillerinin beratını talep etti. .

1 TAHLİYE, 7 KİŞİNİN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAM KARAR VERİLDİ

Mahkeme Başkanı eski Müessese Müdürü Salih Atmaca'nın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile salıverilmesine, diğer 7 kişinin tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 15 kişinin tutuksuz yargılanmalarının devamına, TBMM Maden Araştırma Komisyonu ön raporunun dosyaya dahil edilmesine Genel Maden İşçileri Sendikası'nın müdahillik talebinin kabulü ile 5 Nisan'da hastanede hayatını kaybeden Ayhan Akgül'le ilgili Ek iddianame hazırlanmasına karar verildi.Bu karar dan sonra mahkeme 3 Mayıs'a kadar arar verirken, 3 Mayıs'tan itibaren de tutuksuz yargılanan 15 sanık savunmalarını yapacak.