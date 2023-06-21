Amasra’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

Taşkın nedeniyle 50 ev ve iş yeri su altında kaldı. Mahallede bulunan 2 lise, 1 anaokulu da sel suyundan etkilendi. Yağmurun durması ve sel suyunun çekilmesiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve orman işletmesine bağlı arazözler evlerin ve iş yerlerinin alt katlarına biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Esnafın da temizlik yaptığı mahallede okul bahçelerine biriken çamur, iş makineleri ile temizlenmeye başladı.