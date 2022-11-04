Amasra’da yaşamını yitiren madenci sayısı 42 oldu

14 Ekim akşam saat 18.30 sıralarında Türkiye Taş Kömürü İşletmelerine bağlı Amasra işletmesinde grizu ve kömür tozu patlaması meydana gelmişti. Patlamadan sonra kurtarma çalışmaları başlatılmış 41 madenci şehit olurken, 11 madenciden yaralanmıştı. Durumları ağır olan 6 madenci Ambulans Uçak ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönderilmişti. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören madenci Taner Şen 21 günlük yaşam mücadelesini kaybederek akşam üstü saatlerinde yaşamını yitirdi. Böylece vefat eden madenci sayısı 42 e yükselmiş oldu. Şen, kendisi gibi madenci olan dayısı tarafından ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

Madenci şehidinin Amasra ilçesine bağlı Gömü Köyü'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.