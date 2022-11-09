Amasra’daki ihmaller fezlekede yer aldı

BARTIN'IN Amasra ilçesinde 14 Ekim'de meydana gelen ve 41 işçinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili kurulan TBMM Araştırma Komisyonu toplandı. Toplantıda bilgi veren İş Başmüfettişi Alpaslan Kılıçarslan kazadan üç gün önce denetim yaptıklarını ve 19 mevzuata aykırılık tespit ettiklerini anlattı. Bartın Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan fezlekede ise patlamaya ilişkin tüm ihmaller yer aldı. Fezlekede, bölgenin metan birikimi açısından sorunlu olduğunun bilinmesine rağmen gerekli havalandırma tertibatının alınmadığı ve metan patlamasına sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı vurgulandı.