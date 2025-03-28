Amasya bayram namazı saati! 2025 Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının son bulmasıyla birlikte, tüm İslam dünyası, sevinç ve huzur içinde Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Birlik ve kardeşlik duygularının zirveye çıktığı bu mübarek günlerde, bayram namazı da büyük bir coşkuyla kılınacak. Camiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müminlerle dolacak; dualar, tekbirler ve manevi bir atmosferle bayramın manevi huzuru her bir kalpte yankı bulacak. Peki, Amasya'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Amasya bayram namazı saati...
AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 30 Mart Pazar 1. Günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 81 il için bayram namazı saati merak konusu oldu.
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İşte Amasya Bayram namazı saati;
Amasya'da bayram namazı bu yıl 06.55'te' kılınacak.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan, iki rekâttan oluşan bir namazdır. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, özel tekbirleriyle diğer namazlardan farklılık gösterir. İşte bayram namazının kılınışı:
Bayram Namazının Kılınışı
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.
İlk Tekbirler: İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar, cemaat de tekbir alarak ellerini kaldırır ve bağlar.
Zammı Sure: İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure okur, cemaat ise sessizce dinler.
Ek Tekbirler: Rükûa gitmeden önce üç defa tekbir alınır:
Birinci ve ikinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır.
Üçüncü tekbirde eller kaldırılmadan bağlanır.
Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.
İkinci Rekât:İmam Fatiha ve bir sure okur.
Rükûdan önce üç defa tekbir alınır. Üçüncü tekbirde eller yana bırakılır.
Dördüncü tekbirle rükûya gidilir ve secdeler yapılarak oturulur.
Tahiyyat ve Selam: Son olarak "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.
BAYRAM NAMAZININ FAZİLETLERİ NELERDİR?
Bayram namazı, İslam toplumunda büyük bir öneme sahiptir. Bu namaz, Müslümanların Allah'a şükürlerini sunarak, bayramın huzurunu ve bereketini paylaşmalarını sağlar. Bayram namazı, Müslümanların bir araya gelip kardeşlik bağlarını güçlendirdiği, birlik ve beraberlik içinde manevi huzura kavuştuğu özel bir ibadettir. Ayrıca, bayram namazı, Allah'a olan kulluk görevini yerine getirme ve Ramazan'ın manevi kazançlarını pekiştirme fırsatı sunar.