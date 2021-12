Amasya mutfağının "Etli Çiçek Bamyası" yemeği coğrafi işaret aldı

Amasya'da bir otelde düzenlenen programda Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri, esnaf ve sanatkârlar odası temsilcileri, ticaret ve sanayi odası temsilcileri ile basın mensupları yer aldı.

Programda Amasya'ya özgü Amasya Etli Bamya yemeğinin Coğrafi İşareti tanıtımını yapmanın mutluluğu içesinde olduklarını ifade eden Vali Masatlı: "Kadim bir kültüre sahip Amasya ilimizde, tarihin pek çok dokusunu her yanı ve yönüyle her tarafta görmekteyiz. Tabi bu tarihi dokunun yanında bir yaşam tarzı, bir yeme içme alışkanlığı ve buna bağlı gelişmiş de bir yaşam kültürü mevcuttur. Her yıl ilimize gelen yüzbinlerce turist, önemli kültürel değerlerimizi ziyaret ediyor ve ilimizde konaklıyor. Tabii ki bu durumun özellikle dünyanın en büyük sektörü olan gastronomi turizmiyle de desteklenmesi gerekiyor.

Geçen yıl göreve geldiğimizde, ilimizin 4 adet coğrafi işaret tescili bulunmaktaydı. Bizler YHKB ve Belediye Başkanlığımızla birlikte, başta gastronomi ağırlıklı olmak üzere ilimize ait coğrafi işaretlerin arttırılması yönünde çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımızın sonucunda, sizlerin de takip ettiğiniz üzere, bundan yaklaşık birkaç ay önce Baklalı Dolma ve Amasya Çöreğini ilimize tescillemiş olduk. Bu sayede 4 olan coğrafi işaret tescil sayımız 6'ya çıkmış oldu.

Bugün coğrafi işaret tescilini aldığımız Etli Çiçek Bamyası yemeğinin tanıtımını yapacağız. Bu arada Toyga Çorbasının da coğrafi işareti geldi, tescillendi. Şu an itibarıyla tescil sayımızı 8'e yükseltmiş bulunmaktayız. Bunun da buradan müjdesini vermek isterim. Kısmet olursa birkaç hafta sonra Toyga Çorbasının da tanıtımını yapacağız. Önemli olan bulunduğumuz, hizmet ettiğimiz yere bir şeyler katarak, hedefimizin bu olması gerektiğine; çalışmamızı, bütün enerjimizi ve gücümüzü de bu yöne sevk etmemiz gerektiğine inanıyorum.

Bizler sahip olduğumuz 8 coğrafi işaret tesciliyle yetinmiyoruz. Bu kapsamda şu an itibarıyla devam eden 22 tane daha coğrafi işaret çalışmamız bulunmaktadır. Bunların tamamında başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kısmet olursa 2022 yılı içerisinde diğer 22 tane coğrafi işaretimizi de tescil ettirerek, coğrafi işaret sayımızı 30'a çıkaracağız. Bundan da şunu anlamamız gerekir; ilimizin köklü tarihi, kültürü ve geleneklerine bağlı olarak buranın kendine ait dokusu üstünde şekillenmiş, büyümüş, gelişmiş veya ortaya çıkmış bu ürünlerimizin, coğrafi işaret tescil sayısını arttırmış olacağız. Sanırım bu alanda da Türkiye'de önemli bir noktaya gelmiş, dereceye girmiş olacağız.

Bizlerin ilimizin turizmi için coğrafi işaret tescillerinin yanı sıra başka bir idealimiz de mevcut. Belediye Başkanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezarlarının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınması için gerekli çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bununla ilgili olarak alan başkanlığımızın çalışmaları devam etmektedir.

Bu çalışmaların yanı sıra Kılıçarslan İlkokulu, Anonim Türbe, Yazma Eserler Kütüphanesi gibi ilimizdeki pek çok tarihi dokunun restorasyon işlemleri devam etmektedir. Doğa turizmiyle ilgili olarak Boraboy Gölündeki çalışmalarımız bitmek üzeredir. Ayrıca ilimiz genelinde belirlediğimiz 20 adet bisiklet turizmi rotası ve diğer pek çok projelerin çalışmaları sürmektedir.

Bizler; özel sektörümüzle, üniversitemizle, amirlerimizle, memurlarımızla Amasya'nın turizmini, turizm altyapısını, kültürel altyapısını geliştirmek için hep beraber gayretle mücadele edeceğiz ve bunun için çalışacağız. İnşallah buralarda da güzel eserler bırakırız. Hiçbir yer, hiçbir koltuk, hiçbir makam insanlara baki değildir; insanlar yaptıklarıyla anılırlar. İnşallah Allah bizlere de yaptıklarımızla anılmayı nasip eder.

Bütün bu çalışmalar içerisinde her zaman birlikte çalıştığımız Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Meslek Odalarımıza, Tüm STK Başkanlarımıza, bu işe değer koyan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, bu tanıtımın tekrar ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum." dedi.

Vali Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından Coğrafi İşareti alınan Amasya Etli Çiçek Bamyası yemeğinin tescil belgesi teslim alındı.