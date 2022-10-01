Amasya Samsun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Samsun Amasya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Amasya Samsun arası kaç km sorusuna ulaşım şekline göre yanıt vermek gerekir. Her iki şehrin ulaşım süresi kullanılacak ulaşım yöntemine göre farklılık gösterir. Bu bakımdan Amasya ve Samsun arasında seyahat çeşitli şekillerde hesaplanabilir. Özel araçla, uçakla, otobüsle Samsun Amasya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtlarını araştırdık. Amasya Samsun arası mesafe hakkında tüm merak ettiğiniz detaylar.

Amasya Samsun Arası Kaç Kilometre?

Samsun Karadeniz Bölgesi'nde yer alan şehirlerden biridir. Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Bununla birlikte Amasya şehri de Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Her iki şehir de aynı bölge arasında yer alsa şehirler arasında belirli bir mesafe vardır.

Samsun ve Amasya şehirleri arasındaki mesafe karayolundan gidildiğinde 124 km'dir. Bunun yanında Samsun Amasya arasındaki mesafe ise yaklaşık olarak 82 km olarak hesaplanmıştır.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Samsun Amasya Arası Kaç Saat Sürer?

Amasya Samsun arasındaki seyahat süresi de yine ulaşım şekillerine göre farklı hesaplanır. Ulaşım süreleri şu şekildedir:

Özel araç ile 1 saat 30 dakika sürer.

Otobüs ile 2 saat 30 dakika sürer.

Uçak ile 40 dakika sürer.

Samsun ve Amasya arasındaki mesafe karayolunda yaklaşık 124 kilometre olduğundan dizel araç ile 7 litre yakıt kullanılır. Bu hesaplama 100 kilometrede 5.5 litre yakıt tüketen araçlar içindir. Benzinli bir araç ile 10 litre yakıt kullanmak gerekir. Bu hesaplamada 100 kilometre mesafede 8 litre benzin tüketen araçlar için geçerlidir.