Amasya tarım ve besiciliğin merkezi oluyor

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ilave alan ile birlikte toplam 152.5 hektar alan üzerinde yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan kapasiteyle Ülkenin en büyüğü, Avrupa'nın ise alanında en büyüklerinden biri olacak. Hali hazırda mevcut Suluova tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesinde 32 adet besi, 3 adet sanayi parselinde üreticiler faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede yapılan araştırmalar sonrasında şuan mevcut 62.5 hektarlık alan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün de onayıyla genişleme alanı olarak belirlenerek 152.5 hektar alana çıkacak. Yer Seçiminin kesinleşmesi sonrasında ise yeni alanda 25 Besi parseli ve 2 adet de Sanayi parseli oluşturulacak.Genişleme alanında incelemelerde bulunan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Amasya tarım ve hayvancılıkta Ülkemizin önemli kentlerinden biri. Hayvancılıkta ise başta Suluova ilçemiz olmak üzere, önemli bir potansiyele ve fiyat belirleme gücüne sahiptir. Bu potansiyel doğrultusunda Ülkemizde alanında ilk olan; Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgemiz, hali hazırda 32 adet besi, 3 adet sanayi parselinde faaliyetlerini sürdürmekte. 3 adet sanayi parselinden Ekur Et Entegre Tesisine tahsisi gerçekleşen parselde tam kapasite ile günlük 400 büyükbaş hayvan kesimi ve işlemesi yapılabilmekte, diğer 2 sanayi parselinde ise toplam 7.6 megawatt kapasite ile biyogaz tesislerimiz elektrik üretimine devam etmektedir. OSB'mizde 2021 yılı itibariyle tüm parsellerin katılımcılara tahsis edilmesi ile ilave genişleme alanına ihtiyaç duyulmuştur. Bölgede yapılan araştırmalar sonrasında şu an içinde bulunduğumuz 62.5 hektarlık alan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün de onayıyla genişleme alanı olarak belirlenmiştir. Yer seçiminin kesinleşmesi sonrasında ise yeni alanda yapılan imar planı ile yaklaşık 9 bin büyükbaş hayvan kapasitesi ile toplam 25 besi parseli ve 2 adet de sanayi parseli oluşturulmuştur" dedi.