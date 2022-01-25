Amasya Üniversitesi ile Amasya İl Müftülüğü arasında iş birliği protokolü

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz,"Öğrencilerin ve gençlerin eğitimine katkı sunmak, onların milli, manevi değerlerle yetişmesini temin etmek maksadıyla imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni ediyor, destek ve iş birliklerinden dolayı Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Protokole dair düşüncelerini aktaran Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Üniversite öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerinin yanında manevi dünyaları içinde çalışmalar yapılması gerektiğininaltını çizdi. Elmacı, Protokolün tüm paydaşlar ve öğrenciler için hayırlı olmasını dileyerek, gösterdikleri yakın ilgi ve işbirlikleri için Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'a teşekkürlerini iletti.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Müştemilatının Kullanımı Hakkında imzalanan İş Birliği Protokolü; sosyal, kültürel, eğitim bağlamlarında öğrencilerin milli, manevi değerler eğitimine katkı sunmasını amaçlıyor. Protokole göre, İlahiyat Fakültesi Camii müştemilatının zemin katında bulunan mekânlar, eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve gençlik hizmetlerinde kullanılabilmesi için İl Müftülüğünetahsis edilecek.