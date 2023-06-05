Amasya Valisi Masatlı’dan açıklama: 1 sağ, 1 ölü, 1 kayıp

Amasya Valisi Masatlı meydana gelen selle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "4 Haziran 2023 Pazar Günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığımızın da yaptığı uyarılara paralel olarak ilimiz genelinde yaşanan ve yer yer metrekarede 40 kilogramı aşan yoğun yağışlar sonucu, Merkez ilçemize bağlı Kızıl Kışlacık köyümüzde, piknik için bulunan Murat Ekşi, Zilal Şahin ve Serkan Şahin adlı vatandaşlarımız araçlarıyla birlikte sel sularına kapılmış, Serkan Şahin adlı vatandaşımız selden kendi imkânlarıyla kurtulmuştur. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri sevk edilmiş olup, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalardan bir sonuç alınamamış, yoğun hava muhalefeti nedeniyle çalışmalara ara verilmiştir. Sabahın erken saatlerinde ki bizzat şahsımın nezaretinde içerisinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin de yer aldığı AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince çalışmalara tekrar başlanmış ve bu çalışmalar sonucu Murat Ekşi adlı vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Zilal Şahin adlı vatandaşımızı bulmak için ekiplerimizin yoğun arama çalışmaları hâlihazırda sürmektedir.

Ayrıca biraz önce bahsettiğimiz yağışlar sonucu oluşan sel sebebiyle dün akşam saatlerinde trafiğe kapanan Amasya- Taşova Karayolu, 2 saatlik bir çalışmanın ardından dün akşam saat 21:45 itibariyle tek şerit olarak trafiğe açılmış olup, yolun tamamının trafiğe açılması için Karayolları, Özel İdare ve DSİ ekiplerinin ortak çalışmaları devam etmektedir. Şu an için Amasya – Taşova yönünde karayolu ulaşımında herhangi bir sorun bulunmamaktır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün haftalık hava tahminleri göz önünde bulundurularak, önümüzdeki 5 gün boyunca ilimiz genelindeki bazı bölgelerde yer yer yoğun ve sağanak yağışlar da beklenmekte olup, halkımızca su baskını, sel, yıldırım düşmesi, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını önemle rica ediyoruz." diye konuştu.

Kayıp Zilal Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor.