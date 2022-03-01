Amasya zirvede, üç büyükşehir düşüşte

12-18 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. 3 büyükşehirde de vaka sayıları düştü. Buna göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin oldu. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 74,88 ile Bingöl, 82,88 ile Şırnak ve 86,59 ile Van oldu. Vaka yoğunluğu en fazla olan il ise Amasya olarak açıklandı.