Haberler Yaşam Haberleri Amasya zirvede, üç büyükşehir düşüşte
Giriş Tarihi: 1.3.2022

Amasya zirvede, üç büyükşehir düşüşte

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Amasya zirvede, üç büyükşehir düşüşte
12-18 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. 3 büyükşehirde de vaka sayıları düştü. Buna göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin oldu. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 74,88 ile Bingöl, 82,88 ile Şırnak ve 86,59 ile Van oldu. Vaka yoğunluğu en fazla olan il ise Amasya olarak açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması: Kıyıdaş ülkeleri savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
Putin, Macron ile telefonda görüştü! Ukrayna ile ateşkes için 3 şart sundu
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep: Kırım'dan ve Donbas'tan çekilin...! Müzakere toplantısı sona erdi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş 'Montrö' mesajı: Krizin önüne geçmek için kullanacağız
Rus askerin ölmeden önceki son sözleri: Bütün şehirleri bombalıyoruz hatta sivilleri hedef alıyoruz
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tarihi anlar! Zelenskiy AB'ye üyelik başvurusunu imzaladı
SON DAKİKA: Rusya'dan hava sahası misillemesi! Yaptırımlara karşı ilk adım atıldı
UEFA'dan Rusya kararı! Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gidecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya zirvede, üç büyükşehir düşüşte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA