Amasya’da 1 kişi bağda ölü bulundu

Amasya'da birkaç gündür işe gelmeyen 59 yaşındaki Veysel Yıldız'ın iş arkadaşları, Yıldız'ın işe gelmeyişinden şüphelenerek durumu ailesine bildirdi. 59 Yaşındaki Yıldız'ın sağlığından şüphelenen ailesi ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri 59 yaşındaki Veysel Yıldız'ı aramak için Göllü Bağları, Aynalı Mağara mevkisinde bulunan bağa gitti.

59 Yaşındaki Yıldız'ın aracının bağ yakınında park halinde olduğunu gören polis ekipleri, bağda ağaçların arasında Yıldız'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbarlar olay yerine gelen sağlık ekipleri, 59 yaşındaki Veysel Yıldız'ın öldüğünü belirledi. Yıldız'ın cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Veysel Yıldız'ın kesin ölüm nedenin yapılacak otopsi ile belli olacağı belirtildi.