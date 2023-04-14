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Giriş Tarihi: 14.4.2023 16:29 Son Güncelleme: 14.4.2023 16:39

Amasya'da acı olay: Pusetten düşen yavru kurtarılamadı

Amasya'da bir AVM'nin otoparkında bebek arabasındaki pusetten düşen 4 aylık bebek Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Amasya’da acı olay: Pusetten düşen yavru kurtarılamadı
Acı olay, Amasya'nın Hacıilyas Mahallesi'ndeki bir AVM'nin otoparkında dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte alışveriş merkezine giden Hüseyin Öksüz, evlerine dönmek için AVM'nin otoparkında bebek arabasındaki pusette bulunan 4 aylık oğlu Selahattin Yağız Öksüz'ü puset ile birlikte aracının koltuğuna koymak isterken bebek pusetten yere düştü. Yaralanan bebek, Amasya Devlet Hastanesine kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Salahattin Yağız Öksüz, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.
Öksüz ailesi bebeklerinin ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu.

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Amasya'da acı olay: Pusetten düşen yavru kurtarılamadı
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